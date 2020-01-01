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Из Одессы вывезли 140 грузовиков брошенных елок

Из Одессы вывезли 140 грузовиков брошенных елок

Коммунальные службы продолжают приводить Одессу в чувство после новогодних празднований.

Коммунальщики уже собрали на улицах тонны нераспроданных и выброшенных елок и сосен и вывезли их на 140 большегрузных машинах, передает dumskaya.net.

«Собирали деревья на 67 точках — в стихийных местах торговли. Сейчас уже елки нигде не валяются», — рассказал «Думской» директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

Деревья отправились в питомник КП «Горзелентрест» «Троянда», где их переработают на опилки, которые будут использоваться в производственных нуждах.

В городе работают пункты сбора елок, где взамен своего хвойного деревца можно получить конфеты или другие сладости. Эта акция продлится до конца января. С адресами «обменных пунктов» можно ознакомиться по ссылке.

dumskaya.net
  • Вчера, 17:45
  • DTV
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