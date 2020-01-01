Коммунальные службы продолжают приводить Одессу в чувство после новогодних празднований.
Коммунальщики уже собрали на улицах тонны нераспроданных и выброшенных елок и сосен и вывезли их на 140 большегрузных машинах, передает dumskaya.net.
«Собирали деревья на 67 точках — в стихийных местах торговли. Сейчас уже елки нигде не валяются», — рассказал «Думской» директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.
Деревья отправились в питомник КП «Горзелентрест» «Троянда», где их переработают на опилки, которые будут использоваться в производственных нуждах.
В городе работают пункты сбора елок, где взамен своего хвойного деревца можно получить конфеты или другие сладости. Эта акция продлится до конца января. С адресами «обменных пунктов» можно ознакомиться по ссылке.