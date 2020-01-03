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Российские пранкеры разыграли конгрессвумен США

Российские пранкеры разыграли конгрессвумен США

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) запустили на своем YouTube-канале международный пранк-проект Stars Save The Earth («Звезды спасают Землю»), посвященный главным международным проблемам современного общества. В первом выпуске они разыграли в ходе телефонного разговора американскую конгрессвумен Максин Уотерс.

Пранкеры позвонили политику и представились экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом Сванте. В ходе беседы они пожаловались Уотерс на экологическую катастрофу на несуществующем острове Чунга-Чанга. Конгрессвумен пообещала сделать все для его спасения, передает lenta.ru.

При этом политик выразила восторг в связи со звонком известной экоактивистки и подчеркнула, что Тунберг достойна Нобелевской премии.

В октябре сообщалось, что Вован и Лексус разыграли американского сенатора Линдси Грэма. В беседе с пранкерами, которая состоялась еще в августе, Грэм выразил мнение, отличное от того, которое до этого высказывал в сенате. Если обычно законодатель выступал за введение санкций против Турции и за военную операцию на северо-востоке Сирии, направленную главным образом против курдских формирований, то в разговоре с якобы турецким министром он назвал Рабочую партию Курдистана (РПК) крупной проблемой.



lenta.ru
  • Вчера, 17:54
  • DTV
  • Просмотров: 20
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