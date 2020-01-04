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Амстердам ввел новый налог для туристов

Амстердам ввел новый налог для туристов

Туристы в Амстердаме с 2020 году будут вынуждены платить за каждую ночь пребывания дополнительно по 3 евро, сообщает The Telegraph.

Новый налог был введен 1 января как прибавка к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья. При этом те туристы, которые выбирают бронирование через Airbnb, теперь будут вынуждены платить больше — 10% за ночь, передает ria.ru

Каждый год в Амстердам, в котором постоянно живут 1,1 миллиона человек, приезжают 17 миллионов туристов. Власти в последнее время отошли от стратегии привлечения гостей в столицу Нидерландов и пытаются справиться с существующим потоком посетителей.

"Чтобы контролировать ситуацию, нам нужно действовать. Вместо того, чтобы продвигать это направление, пришло время заниматься его менеджментом", - говорится в одном из официальных документов 2019 года.

ria.ru
  • Сегодня, 10:17
  • DTV
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