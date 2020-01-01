От Бухареста в Румынии до Софии в Болгарии и других балканских стран Юго-Восточной Европы сменяющие друг друга правительства не смогли справиться с рисками, связанными со старением зданий.
Они поощряли строительный бум в 1990-х годах, во время перехода от коммунизма к капитализму, где стандарты безопасности часто игнорировались, отмечает The New York Times.
В результате миллионы людей живут в домах, которые вряд ли переживут сильное землетрясение, считают эксперты, передает noi.md.
«Прогуливаясь по улицам старого Бухареста, внимательные люди заметят красные круги – чуть выше линии глаз – на сотнях зданий. Они были расположены там инженерами для классификации зданий с наибольшим риском в случае сейсмической активности. В одной только румынской столице 349 сооружений считались наиболее опасными и, вероятно, разрушатся в результате сильного землетрясения. Многие из них являются жилыми комплексами. Сотни других зданий, вероятно, понесут серьезный структурный ущерб. И это только те, которые были проверены», – отмечается в статье в New York Times.
«Мы говорим только о 300 зданиях, находящихся под угрозой обрушения в Бухаресте, – заявил Матей Сумбасаку, основатель Re: Rise -первой неправительственной организации в Румынии, которая сосредоточила свои усилия на снижении сейсмического риска. – Мы знаем около 1600 других зданий, но не знаем, сколько еще таких существует».
Румыния пережила в ХХ веке два разрушительных землетрясения.
В 1940 году во Вранче, на востоке Румынии, произошло землетрясение силой 7,4 балла, которое нанесло серьезный ущерб. Затем 4 марта 1977 года в том же районе произошло землетрясение силой 7,2 балла. Последовавшие за этим ударные волны разрушили более 30 высоких зданий в Бухаресте. По оценкам, погибли 1 578 человек и около 11 000 получили ранения. Это было одно из самых серьезных стихийных бедствий в современной румынской истории, которое привело к ряду реформ.
Профессор Раду Вэкэреску, ректор Технического университета Бухареста, считает, что ни одна страна в мире не готова к сильному землетрясению, за исключением, возможно, Японии.
По его словам, после землетрясения в 1977 году в Румынии были введены хорошие технические регламенты с довольно строгим применением. Однако прогресс в реконструкции некоторых из наиболее опасных частных зданий оказался не таким хорошим, как ожидалось, «главным образом из-за сложной собственности».
Если бы подобное землетрясение произошло сегодня, потери в пострадавших зданиях и погибших людях были бы «по меньшей мере такими же, как в 1977 году».
«У нас в Бухаресте есть здания, которые пострадали от землетрясения 1940 года, затем от землетрясения 1977 года и землетрясения 1986 года», – уточнил он. «Мы смоделировали возможное землетрясение в 2018 году, и власти сказали, что могут погибнуть более 4 000 человек. Если они говорят, что у нас будет 4 000 жертв и тем самым они хотят успокоить население, вы можете представить себе реальные масштабы бедствия? Число погибших может достичь и 10 000».