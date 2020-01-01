В соответствии со статьей 57 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2020 год» установлены следующие размеры расчетного уровня минимальной заработной платы (РУ МЗП) на 2020 год:
а) для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством ПМР о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, а также нормативными правовыми актами ПМР, устанавливающими оплату труда работников предприятий, работающих в заданных государством условий хозяйствования: 1 РУ МЗП – 7,3 рубля;
б) для исчисления ежемесячного денежного содержания лицам, занимавшим должности Президента, вице-президента, председателя Верховного Совета ПМР и прекратившим исполнение своих полномочий:
1 РУ МЗП – 7,8 рубля;
в) для исчисления пенсий, ежемесячных пенсионных компенсаций, ежемесячного пожизненного содержания судьям:
1 РУ МЗП – 7,8 рубля;
г) для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством ПМР о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, работников организаций сферы образования и здравоохранения, за исключением работников, получающих доплату до величины минимального размера оплаты труда:
1 РУ МЗП – 7,8 рубля;
д) для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется нормативными правовыми актами ПМР, устанавливающими оплату труда работников организаций, работающих в заданных государством условиях хозяйствования, финансируемых за счет республиканского и местных бюджетов:
1 РУ МЗП – 7,3 рубля;
е) для исчисления ежемесячного денежного содержания судьям:
1 РУ МЗП – 7,3 рубля;
ж) для исчисления выплат дополнительного материального обеспечения гражданам ПМР за выдающиеся достижения и особые заслуги, устанавливаемого к пенсии или ежемесячному пожизненному денежному содержанию, а также для исчисления единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным государственными наградами ПМР:
1 РУ МЗП – 5,8 рубля;
з) для исчисления ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан, не являющихся гражданами ПМР:
1 РУ МЗП – 7,8 рубля;
и) для исчисления подоходного налога, земельного налога по земельным участкам, предоставленным физическим лицам под объекты жилищного фонда, приусадебные участки, личные подсобные хозяйства, дачные участки, индивидуальные и кооперативные гаражи, садоводческим и садово-огородническим товариществам, жилищным, жилищно-строительным, жилищно-эксплуатационным кооперативам, товариществам собственников жилья:
1 РУ МЗП – 10,4 рубля;
к) для исчисления социальных платежей для субъектов патентной системы налогообложения, осуществляющих деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства: 1 РУ МЗП – 4 рубля;
л) для исчисления размера потенциально возможного к получению годового дохода: - на виды предпринимательской деятельности по производству товаров, работ, услуг:
1 РУ МЗП – 4 рубля;
- на виды предпринимательской деятельности по розничной торговле:
1 РУ МЗП – 6 рублей;
м) для иных выплат, осуществляемых в соответствии с действующим законодательством ПМР из бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов, установленных в зависимости от РУ МЗП, включая выплаты денежного довольствия солдатам и сержантам, проходящим службу по призыву:
1 РУ МЗП – 9,7 рубля;
н) для исчисления единого социального налога, обязательного страхового взноса:
1 РУ МЗП – 11,5 рубля;
о) для исчисления штрафов и иных сумм, определенных Уголовным кодексом ПМР, Кодексом ПМР об административных правонарушениях и исчисляемых в РУ МЗП:
1 РУ МЗП – 18,4 рубля;
п) для исчисления земельного налога по землям несельскохозяйственного назначения:
1 РУ МЗП – 11,6 рубля;
р) для исчисления дополнительного паевого сбора с 1 га земли сельскохозяйственного назначения:
1 РУ МЗП – 10,5 рубля;
с) для других целей, в том числе для исчисления прочих налоговых и иных обязательных платежей, а также индексации алиментов:
1 РУ МЗП – 14,5 рубля;
т) для исчисления земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения:
1 РУ МЗП – 12,5 рубля;
у) для исчисления фиксированного сельскохозяйственного налога:
1 РУ МЗП – 13,9 рубля;
ф) для исчисления расчетного размера арендной платы государственного и муниципального имущества: