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Установлены размеры расчетного уровня минимальной заработной платы на 2020 год

Установлены размеры расчетного уровня минимальной заработной платы на 2020 год

В соответствии со статьей 57 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2020 год» установлены следующие размеры расчетного уровня минимальной заработной платы (РУ МЗП) на 2020 год:

а) для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством ПМР о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, а также нормативными правовыми актами ПМР, устанавливающими оплату труда работников предприятий, работающих в заданных государством условий хозяйствования:

1 РУ МЗП – 7,3 рубля;

б) для исчисления ежемесячного денежного содержания лицам, занимавшим должности Президента, вице-президента, председателя Верховного Совета ПМР и прекратившим исполнение своих полномочий:

1 РУ МЗП – 7,8 рубля;

в) для исчисления пенсий, ежемесячных пенсионных компенсаций, ежемесячного пожизненного содержания судьям:

1 РУ МЗП – 7,8 рубля;

г) для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством ПМР о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, работников организаций сферы образования и здравоохранения, за исключением работников, получающих доплату до величины минимального размера оплаты труда:

1 РУ МЗП – 7,8 рубля;

д) для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется нормативными правовыми актами ПМР, устанавливающими оплату труда работников организаций, работающих в заданных государством условиях хозяйствования, финансируемых за счет республиканского и местных бюджетов:

1 РУ МЗП – 7,3 рубля;

е) для исчисления ежемесячного денежного содержания судьям:

1 РУ МЗП – 7,3 рубля;

ж) для исчисления выплат дополнительного материального обеспечения гражданам ПМР за выдающиеся достижения и особые заслуги, устанавливаемого к пенсии или ежемесячному пожизненному денежному содержанию, а также для исчисления единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным государственными наградами ПМР:

1 РУ МЗП – 5,8 рубля;

з) для исчисления ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан, не являющихся гражданами ПМР:

1 РУ МЗП – 7,8 рубля;

и) для исчисления подоходного налога, земельного налога по земельным участкам, предоставленным физическим лицам под объекты жилищного фонда, приусадебные участки, личные подсобные хозяйства, дачные участки, индивидуальные и кооперативные гаражи, садоводческим и садово-огородническим товариществам, жилищным, жилищно-строительным, жилищно-эксплуатационным кооперативам, товариществам собственников жилья:

1 РУ МЗП – 10,4 рубля;

к) для исчисления социальных платежей для субъектов патентной системы налогообложения, осуществляющих деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства:

1 РУ МЗП – 4 рубля;

л) для исчисления размера потенциально возможного к получению годового дохода:
- на виды предпринимательской деятельности по производству товаров, работ, услуг:

1 РУ МЗП – 4 рубля;

- на виды предпринимательской деятельности по розничной торговле:

1 РУ МЗП – 6 рублей;

м) для иных выплат, осуществляемых в соответствии с действующим законодательством ПМР из бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов, установленных в зависимости от РУ МЗП, включая выплаты денежного довольствия солдатам и сержантам, проходящим службу по призыву:

1 РУ МЗП – 9,7 рубля;

н) для исчисления единого социального налога, обязательного страхового взноса:

1 РУ МЗП – 11,5 рубля;

о) для исчисления штрафов и иных сумм, определенных Уголовным кодексом ПМР, Кодексом ПМР об административных правонарушениях и исчисляемых в РУ МЗП:

1 РУ МЗП – 18,4 рубля;

п) для исчисления земельного налога по землям несельскохозяйственного назначения:

1 РУ МЗП – 11,6 рубля;

р) для исчисления дополнительного паевого сбора с 1 га земли сельскохозяйственного назначения:

1 РУ МЗП – 10,5 рубля;

с) для других целей, в том числе для исчисления прочих налоговых и иных обязательных платежей, а также индексации алиментов:

1 РУ МЗП – 14,5 рубля;

т) для исчисления земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения:

1 РУ МЗП – 12,5 рубля;

у) для исчисления фиксированного сельскохозяйственного налога:

1 РУ МЗП – 13,9 рубля;

ф) для исчисления расчетного размера арендной платы государственного и муниципального имущества:

1 РУ МЗП – 14,5 рубля.

Ринат Ветров, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 16:04
  • DTV
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