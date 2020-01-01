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В Ниспоренах пьяного велосипедиста оштрафовали на 18 тысяч леев!

В Ниспоренах пьяного велосипедиста оштрафовали на 18 тысяч леев!

Очень неудачно начался год для молодого жителя Ниспорен, который решил покататься на велосипеде вечером 1-го января, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения. Так как он не надел светоотражающий жилет, его остановил проезжавший мимо экипаж полиции. Сотрудники правопорядка сразу же поняли, что парень пьян, и предложили ему пройти тест на алкоголь, сообщает bloknot-moldova.md.

Оказалось, что количество спиртного в крови превышает норму более чем в шесть раз - 0,97 мг/литр. и это лишь в выдыхаемом воздухе (если брать пробу непосредственно из крови, то она покажет как минимум в два раза больше). В результате молодой человек был оштрафован на 18 тысяч леев - это стало расплатой за желание подуть в алкотестер, хотя, в принципе, он не обязан был этого делать. Так или иначе, теперь ему придётся искать деньги для оплаты немалого штрафа.

В Ниспоренах пьяного велосипедиста оштрафовали на 18 тысяч леев!
bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 16:18
  • DTV
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