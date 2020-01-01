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Президент Туркменистана выступил на корпоративе в качестве диджея (Видео)

Президент Туркменистана выступил на корпоративе в качестве диджея (Видео)

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил на корпоративе в качестве диджея. Под его музыку пришлось плясать депутатам и министрам. Видео корпоратива попало в Сеть.

Глава государства в ходе праздничного концерта, который прошел 30 декабря в столичном центре «Мизан», исполнял музыку, выступал в качестве диджея, а кроме того прочитал собравшимся лекцию на тему разнообразия музыкальных инструментов, передает 360tv.ru

Концерт показали по государственному телевидению. В празднике приняли участие члены правительства, парламентарии, деятели культуры, приглашенные знаменитости. Они пели и танцевали под музыку главы государства, осыпая того овациями в паузах. На празднике были замечены вице-премьер Чары Гылыджов, спикер парламента Гульшат Мамедова и другие политики. Также в зале были замечены телевизионные комики Тикги, Шемка, Потдыш. Все они стоя приветствовали выступление президента. Во время танцев наиболее ответственные чиновники записывали слова своего вождя в блокноты.

В ходе концерта Бердымухамедов исполнил несколько своих песен, зачитал рэп про коня, а также проаккомпанировал другим артистам. Сравнивая новогодние выступления других президентов, эксперты подчеркнули, что сольный концерт Бердымухамедова оказался даже интереснее и ярче, чем новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского — кстати, тоже известного артиста.


360tv.ru
  • Сегодня, 16:24
  • DTV
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