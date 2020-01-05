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США начали переброску свыше 4 000 военных на Ближний Восток

США начали переброску свыше 4 000 военных на Ближний Восток

США начали осуществлять переброску в Кувейт военных из 82-й воздушно-десантной дивизии. Об этом сообщает Associated Press.

Предполагается, что такой шаг позволит США укрепить свои позиции после инициированного Вашингтоном убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, передает gazeta.ru

Известно, что 700 американских военнослужащих уже послали в Кувейт на этой неделе.

Отмечается, что к ним добавятся еще 3,5 тысяч десантников.

gazeta.ru
  • Сегодня, 09:54
  • DTV
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