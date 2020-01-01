Некоторые автомобили провалились под лед по крышу, другие - по капот, еще у части в воде оказались только колеса. В российском Владивостоке около 30 автомобилей рыбаков провалились под лед, сообщается на сайте краевого управления МЧС.
По информации спасателей, глубина в этом месте не превышает двух метров.
Некоторые автомобили провалились под лед по крышу, другие - по капот, еще у части в воде оказались только колеса. Некоторые водители сами выехали из воды, другие машины с помощью тросов вытянули спасатели, передает korrespondent.net.
На свою "зимнюю рыбалку" приехали уже сотрудники МЧС
По одной из версий очевидцев, автомобили провалились после того, как некоторые рыбаки просверлили несколько лунок в месте, где стояли машины, чтобы проверить толщину льда.