Dnestr.TV

 
0

ФБР назвало главную опасность умных домов

ФБР назвало главную опасность умных домов

Спецслужбы предупредили, что угроза может исходить от смарт-часов, цифровых помощников и даже от холодильника или лампочек.

Федеральное бюро расследований США опубликовало предупреждение об опасности, исходящей от систем умного дома. По данным ведомства, хакеры могут использовать их для слежки. Сообщается, что через подключённые к системе бытовые устройства взломщик может получить доступ к роутеру, а затем и к персональным данным в домашнем компьютере, передает life.ru

Представители ФБР подчеркнули, что потенциальная угроза исходит от любых гаджетов, управляемых с помощью Сети, в том числе от термостатов, фитнес-трекеров, холодильников, интерактивных детских игрушек и лампочек.

Специалисты посоветовали владельцам умных домов изменить заводские настройки устройств и отказаться от пароля, установленного по умолчанию, поскольку многие из таких паролей хакерам легко найти в Интернете. Собственный пароль они порекомендовали сделать максимально длинным и уникальным.

Также, по их мнению, стоит проверить настройки своих мобильных приложений, чтобы узнать, какую информацию они собирают в процессе работы. Кроме того, в ФБР призвали не подключать все гаджеты к одной и той же сети, то есть компьютер и другие источники конфиденциальных данных должны работать от отдельной сети. И ещё одна рекомендация — регулярно обновлять программное обеспечение.

life.ru
  • Сегодня, 10:00
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • К юбилею Бендерской школы борьбы им. Баданова провели п ...
  • Открытое первенство по Джиу-джитсу
  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Одуванчик. В память о жертвах домашнего насилия
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • К юбилею Бендерской школы борьбы им. Баданова провели п ...
  • Открытое первенство по Джиу-джитсу
  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Одуванчик. В память о жертвах домашнего насилия
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна