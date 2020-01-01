Спецслужбы предупредили, что угроза может исходить от смарт-часов, цифровых помощников и даже от холодильника или лампочек.
Федеральное бюро расследований США опубликовало предупреждение об опасности, исходящей от систем умного дома. По данным ведомства, хакеры могут использовать их для слежки. Сообщается, что через подключённые к системе бытовые устройства взломщик может получить доступ к роутеру, а затем и к персональным данным в домашнем компьютере, передает life.ru
Представители ФБР подчеркнули, что потенциальная угроза исходит от любых гаджетов, управляемых с помощью Сети, в том числе от термостатов, фитнес-трекеров, холодильников, интерактивных детских игрушек и лампочек.
Специалисты посоветовали владельцам умных домов изменить заводские настройки устройств и отказаться от пароля, установленного по умолчанию, поскольку многие из таких паролей хакерам легко найти в Интернете. Собственный пароль они порекомендовали сделать максимально длинным и уникальным.
Также, по их мнению, стоит проверить настройки своих мобильных приложений, чтобы узнать, какую информацию они собирают в процессе работы. Кроме того, в ФБР призвали не подключать все гаджеты к одной и той же сети, то есть компьютер и другие источники конфиденциальных данных должны работать от отдельной сети. И ещё одна рекомендация — регулярно обновлять программное обеспечение.