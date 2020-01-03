Dnestr.TV

 
0

В Москве бездомный отсудил у фитнес-клуба 140 тысяч рублей, он купил абонемент, чтобы перезимовать

В Москве бездомный отсудил у фитнес-клуба 140 тысяч рублей, он купил абонемент, чтобы перезимовать

Бездомный житель Москвы выиграл суд у сети фитнес-центров Parislife, сообщает legal.report. Истец в конце 2017 года приобрел круглосуточную безлимитную годовую карту в Parislife за 11,1 тысяч рублей и арендовал шкафчик в одном из фитнес-клубов сети, пишет Медуза.

Бездомный, имя и фамилия которого не называются, в иске утверждал, что у него была устная договоренность с администрацией клуба об индивидуальных занятиях в пустых залах ночью.

Услугами фитнес-клуба истец пользовался несколько месяцев, но его присутствие вызывало недовольство других посетителей. Сначала фитнес-клуб ограничил время посещения для бездомного ночным временем, а в июне 2018 года заблокировал его карту клиента и вскрыл шкафчик. По словам истца, хранившееся в шкафчике имущество стоимостью несколько десятков тысяч рублей было утрачено. Фитнес-клуб, в свою очередь, заявлял, что в шкафчике был мусор.

В ноябре 2018 года истец вновь приобрел абонемент уже в другой фитнес-клуб той же сети Parislife. Однако после двух посещений его карта вновь была аннулирована, шкафчик вскрыт, а ценное, как утверждал истец, имущество пропало.

Бездомный обратился в суд, потребовав вернуть ему стоимость двух абонементов, выплатить неустойку, а также компенсировать стоимость пропавших из шкафчиков вещей. Кроме того, он требовал от каждого клуба по полмиллиона рублей в качестве моральной компенсации.

Суд счел, что условия соглашения с клубом, позволяющие администрации в одностороннем порядке расторгать договор за нарушение правил, ущемляют права истца. Кроме того, представителям клубов не удалось доказать, что факт грубого нарушения правил имел место.

Суд постановил взыскать с клубов более 110 тысяч рублей — стоимость абонементов и неустойку, а также 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Мосгорсуд в конце декабря, сообщает legal.report, это решение поддержал.

meduza.io
  • Сегодня, 10:06
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • К юбилею Бендерской школы борьбы им. Баданова провели п ...
  • Открытое первенство по Джиу-джитсу
  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Одуванчик. В память о жертвах домашнего насилия
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • К юбилею Бендерской школы борьбы им. Баданова провели п ...
  • Открытое первенство по Джиу-джитсу
  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Одуванчик. В память о жертвах домашнего насилия
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна