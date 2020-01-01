На сегодняшний день демографическая ситуация в Приднестровской Молдавской Республике не самая радужная – продолжается затяжная стадия негативных демографических процессов. Такое положение не уникально для нашего региона в целом. Совершенно эта же ситуация наблюдается в соседних странах – Украине и Молдове. Политики отстаивают территории или пытаются занять приглянувшиеся, однако вскоре их некому будет осваивать, если магия цифр продолжит столь же упорно работать в заданном направлении, передает newspmr.com.
Печальная статистика
Согласно статистическим данным Государственной службы статистики ПМР, приблизительно каждые 77 минут на территории Приднестровской Молдавской Республики умирает один житель, а рождается – один ребенок только каждые 142 минуты. Сопоставив эти две величины, несложно подсчитать, что смертность превышает рождаемость в республике на 85%. То есть, по среднегодовой статистике, на 100 рожденных приходится 185 умерших. Причем, отрицательная демографическая динамика усугубляется тем, что она сохраняется на протяжении очень долгого периода времени, что наряду с показателями внешней миграции прошлых периодов привело к значительному сокращению численности населения Приднестровья.
Естественная убыль населения
Разность между умершими и родившимся (естественная убыль населения) в Приднестровье за прошедшие одиннадцать месяцев 2019 года составила 2 882 человека. В 2018 году естественная убыль населения за этот же период составляла 2 352 человека. Соответственно, по сравнению с январем-ноябрем предыдущего года, естественная убыль населения увеличилась на 22,5%.
За отчетный период в республике родилось 3 378 человек, а умерло – 6 260 человек. Таким образом, в Приднестровской Молдавской Республике на одного новорожденного приходится приблизительно два умерших, согласно официальным данным Госстата ПМР. В январе-ноябре 2018 года родилось 3 790 человек, а умерло – 6 142 человека.
Если сравнивать показатели за последние два года, в республике количество новорожденных уменьшилось на 10,9%, а умерших, наоборот, увеличилось – на 1,9%. То есть естественное сокращение населения ПМР (без миграционной составляющей) – это значительное снижение рождаемости и стабильно-неблагополучная динамика со смертностью. Причем такая направленность является хронической на протяжении значительного промежутка времени.
В качестве основной причины снижения рождаемости демографы обычно называют социально-экономические трудности, а высокой смертности – плохую экологию, низкий уровень медицины и невысокий уровень социальной защищенности населения. К сожалению, все перечисленные факторы в полной мере соответствуют действительности для Приднестровской Молдавской Республики.
За первые одиннадцать месяцев 2019 года общее число родившихся по республике составило 3 378 человек, из них: в городской местности – 2 618 чел., в сельской местности – 760 чел. От общего числа новорожденных более трети из Тирасполя – 1 159 чел. Следом идут: Бендеры – 586 чел., Слободзейский район – 491 чел., Рыбницкий район – 442 чел., Григориопольский район – 272 чел., Дубоссарский район – 239 чел., Каменский район – 138 чел. и г. Днестровск – 51 человек.
Общее число умерших за этот же период 2019 года по республике составило 6 260 человек, из них: в городской местности – 4 163 чел., в сельской местности – 2 097 чел. Около четверти погребенных приходится на Тирасполь – 1 524 чел. Далее в печальном списке следуют: Слободзейский район – 1 183 чел., Бендеры – 1 123 чел., Рыбницкий район – 972 чел., Григориопольский район – 498 чел., Дубоссарский район – 447 чел., Каменский район – 383 чел. и Днестровск – 130 чел.
Сравнительный экспресс-анализ показал, что наиболее неблагополучная демографическая ситуация среди всех регионов ПМР наблюдается в Каменском районе, городе Днестровске, Слободзейском и Рыбницком районах. В данных четырех регионах республики на каждого новорожденного приходится более двух умерших людей: Каменский район – 2,78; г. Днестровск – 2,55; Слободзейский район – 2,41; Рыбницкий район – 2,2. Дубоссарский район, Григориопольский район и г. Бендеры имеют данное соотношение в районе 1,9. Наиболее благополучный по естественной убыли регион ПМР – город Тирасполь. В столице это соотношение составляет – 1,31.
Наиболее частыми в структуре смертности являются: ишемическая болезнь сердца, новообразования, сосудистые поражения мозга, болезни органов пищеварения, отравления, травмы и убийства. За январь-ноябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось число смертей от отравлений, травм и убийств на 6,9%, от ишемической болезни сердца – на 3,0%, от новообразований – на 2,4%, от сосудистых поражений мозга – на 2,1%, от болезней органов пищеварения – на 1,5%.
Младенческая смертность детей в возрасте до одного года за январь-ноябрь 2019 года составила 12 человек, что на 100% меньше аналогичного периода прошлого года. За январь-ноябрь 2018 года умерло 24 младенца, а за январь-ноябрь 2017 года – 30 младенцев. Основными причинами в структуре младенческой смертности являются врожденные аномалии и состояния, возникшие в перинатальном периоде.
Миграционный прирост населения Приднестровья
На фоне неблагополучной ситуации с естественной убылью населения, в Приднестровье наблюдается положительная динамика в миграционном движении. За период январь-ноябрь 2019 года в республике наблюдается миграционный прирост населения – превышение количества прибывших в Приднестровье на постоянное место жительство над числом убывших из ПМР граждан.
Миграционный прирост населения Приднестровья за счет внешней миграции в отчетном периоде составил 2 978 человек. За январь-ноябрь текущего года выехало за пределы Приднестровья 4 293 человека, а прибыло на территорию ПМР – 7 271 человек.
Из 7 271 человека, прибывшего на территорию Приднестровья, 2 569 чел. приходится на Тирасполь. Далее следуют: Бендеры – 1 447 чел., Слободзейский район – 1 202 чел., Рыбницкий район – 656 чел., Дубоссарский район – 563 чел., Григориопольский район – 423 чел., Днестровск – 225 чел., Каменский район – 186 чел.
Из 4 293 человек, выехавших за пределы Приднестровья, 1 689 чел. приходится на Тирасполь. Далее следуют: Бендеры – 813 чел., Рыбницкий район – 625 чел., Слободзейский район – 440 чел., Дубоссарский район – 285 чел., Григориопольский район – 252 чел., Каменский район – 109 чел., Днестровск – 80 чел.
В общей благополучной ситуации с миграционным движением населения ПМР особо выделяются два региона – город Днестровск и Слободзейский район, где на одного выезжающего приходится примерно три прибывающих (2,81 и 2,73 соответственно). Далее следуют: Дубоссарский район – 1,98; Каменский район – 1,71; Григориопольский район – 1,68; г. Тирасполь – 1,52. Самый низкий показатель – в Рыбницком районе (1,05). Паритет – число прибывающих и выезжающих примерно равное.
Браки и разводы
За январь-ноябрь 2019 года в органах ЗАГСа было зарегистрировано 3 759 бракоразводных процесса. Из них, количество браков составило 2 302 единицы и число разводов – 1 457 единиц.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество браков уменьшилось на 6,3%, а число разводов уменьшилось – на 6,7%.