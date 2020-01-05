4 января в центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина г.Тирасполь, состоялась IV республиканская выставка детского технического творчества «Техно-Интеллект 2019».
Как сообщается на сайте Центра научно-технического творчества молодежи Синергия Развития, свою историю конкурс начинает в 2016 г., когда в Министерстве просвещения решили провести первый конкурс детского технического творчества. За эти годы, в конкурсе приняло участие 453 ребенка, которые представили более 500 работ в различных номинациях (техническое конструирование, энергетика и электротехника, робототехника, автоматика и интеллектуальные системы, 3D печать с использованием 3D принтера и т.д.)
В этом году, в выставке приняли участие 153 ребенка со всей Республики. Они представили 174 работы. Все работы выполнены ребятами самостоятельно. Благодаря полученным знаниям на кружках по 3D моделированию, ребята с помощью 3D- принтера сотворили по-настоящему уникальные работы. С помощью новых технологий, ребята могут самостоятельно делать самых настоящих роботов, программировать их, развивать и внедрять комплексные технологии искусственного интеллекта. Ярким примером может служить всеми известный робот Alex из Бендер.
Номинация «Энергетика, электротехника» — победитель — Козлов Владислав, учащийся средней школы села Воронкова Рыбницкого района, руководитель работы Цыбульская Людмила Николаевна.
Номинация «Робототехника, автоматика, интеллектуальные системы и техническое конструирование с применением 3Д-печати» — победитель — Козярский Алексей, учащийся тираспольской средней школы №2 Тирасполь, руководитель работы Кернешел Ирина Павловна.
Номинация «Художественное творчество с использованием 3D-печати» — «Техническая печать» — победитель — коллектив кружка МОУ «Глинойская средняя школа». Руководитель работы — Клопот Олеся Викторовна.
Номинация «Художественное творчество с использованием 3D- печати-«Декоративная печать» — победитель — коллектив кружка МОУ «Парканская средняя общеобразовательная школа №1 им. А. Стоева». Руководитель работ – Жекова Оксана Ивановна.
Номинация – «Лучший руководитель кружка технического творчества» — победитель — Морозюк Анастасия Владимировна, руководитель кружка детского технического творчества Лицея №1 г.Тирасполь
Номинации «Лучший кружок технического творчества» — победитель — кружок «3-Д-моделирования» лицея №1 г. Тирасполь
Конкурс «Техно-Интеллект» – это наглядный пример волонтёрской деятельности, которая развивает государство, меняет общество, улучшает качество жизни граждан. Проведение данного конкурса стало возможным благодаря организатору – а это Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики, Центр научно-технического творчества молодежи «Синергия развития» при содействии специализированного предприятия ООО «Сервис-Метан», туристического агентства «Аэропорт», и таксопарка «Удача» — 555-20.