В период со 2 по 4 января на территории республики зарегистрировано 35 заявлений и сообщений о преступлениях. По 18 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, за данный период было зафиксировано одно убийство. Подозреваемый арестован. Тело 46-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено по месту жительства, в одной из многоэтажек г.Тирасполя, по ул. Юности днём 3 января. Милицию вызвал 23-летний сын покойной, который проживал в той же квартире. В ходе отработки версий преступления в круг подозреваемых попал и он. Изначально в милиции мужчина всячески отрицал свою причастность к происшедшему, но вскоре подробно рассказал, что трагедия произошла вовремя ссоры, после употребления спиртного. Возбуждено уголовное дело.
За вышеуказанные трое суток разбойные нападения, грабежи не фиксировались. Зарегистрировано 11 заявлений по фактам краж.
В дежурную часть Рыбницкого ОВД обратилась 41-летняя горожанка: в заявлении она указала, что бывший сожитель оскорбил её, а также забрал принадлежащую ей сумочку с паспортом, золотыми украшениями и деньгами. По горячим следам мужчину – 33-летнего рыбничанина – задержали. Своей вины он не отрицал и отдал сумку со всем содержимым. В ходе разбирательства было установлено следующее. Мужчина пришёл проведать своего ребёнка. Потерпевшая дала ему деньги на покупку продуктов. Однако он решил испытать удачу в казино. Когда вернулся, между сожителями возник конфликт. Вместе с ребёнком женщина заперлась в комнате, взяв мобильный телефон гражданского мужа. В отместку он без её ведома забрал сумочку. По данному факту проводится проверка.
Со 2 по 4 января зарегистрировано восемь возгораний. Пострадал один человек. В начале первого ночи 3 января в пожарную охрану г. Тирасполь поступило сообщение о возгорании жилого дома в с.Кицканы. На место происшествия выехало три пожарных расчёта. На ликвидацию огня сотрудникам СВПЧ понадобилось около трёх часов. Площадь возгорания составила 48 кв. м. До прибытия профессиональной помощи сельчанин вынес из огненной ловушки 70-летнего мужчину. Увидев, как из-под крыши дома валит густой дым, 38-летний житель села бросился на помощь соседу. Хозяин горящего домовладения к тому времени лежал без сознания на пороге комнаты. Пожилой мужчина был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу. Его жизни ничто не угрожает. Основная причина пожара – неосторожность при курении. По словам соседей, пенсионер злоупотреблял спиртными напитками, часто курил в постели. Дом сгорел полностью.
Ещё одно возгорание произошло в столице 2 января в начале седьмого вечера. Автомобиль марки Audi загорелся на полном ходу в районе завода «Электромаш», на ул. Сакриера. Во время движения 51-летний водитель увидел дым из-под капота. Автолюбитель попытался погасить пламя из огнетушителя, но не вышло. Очевидцы вызвали пожарных. Специалисты СВПЧ-1 ликвидировали возгорание. В автомобиле выгорел моторный отсек. После осмотра машины инспектор Госпожнадзора выдвинул предварительную версию: короткое замыкание электропроводки.
Сотрудниками подразделений ГАИ отстранены от управления 14 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. За минувшие трое суток зарегистрировано 17 аварий, которые связаны только с механическими повреждениями транспортных средств. В результате двух ДТП пострадало два человека, погибших нет.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 января около половины десятого утра в районе железнодорожного моста в Рыбнице. Управляя Kia, 38-летний житель с. Ержово выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Renault. Водитель данного авто 44 лет был доставлен в неврологическое отделение центральной районной больницы с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Рыбничанка 80 лет, ехавшая в Renault в качестве пассажира, после оказания врачами медицинской помощи отправлена на амбулаторное лечение.
Ещё одно дорожно-транспортное происшествие произошло около полуночи 4 января вблизи д. 42 по ул. Дружбы с. Бутучаны. Водитель Opel не справился с управлением и совершил наезд на железобетонную опору ЛЭП № 24. Вразрез установленным правилам автолюбитель скрылся с места ДТП. В ходе розыскных мероприятий сотрудники ОГАИ нашли нарушителя и транспорт. Повреждённую иномарку мужчина спрятал на своём участке, прикрыв сухими стеблями кукурузы. В результате аварии 43-летний житель с. Броштяны получил травмы головы и лица. Он был доставлен в неврологическое отделение ЦРБ г. Рыбница. Предположительно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.