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Вранча просыпается: произошло второе землетрясение в 2020 году

Вранча просыпается: произошло второе землетрясение в 2020 году

По данным румынских сейсмологов, эпицентр толчков находился на глубине 99 километров, первое землетрясение произошло 1 января вскоре после полуночи.

Пятый день нового года начался с землетрясения, которое ощущалось и в Молдове. Подземные толчки произошли около 5 утра в самой активной сейсмической зоне Румынии, во Вранче, передает sputnik.md.

По данным Национального института физики Земли Румынии, магнитуда толчков была 3,2, очаг залегал на глубине 99 километров.

Это второе землетрясение в 2020 году. Первое произошло вскоре после полуночи 1 января, магнитуда толчков составила 3,4.

Вранча просыпается: произошло второе землетрясение в 2020 году
sputnik.md
  • Сегодня, 17:49
  • DTV
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