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Запрет встречать туристов в турецком аэропорту вызвал коллапс

Запрет встречать туристов в турецком аэропорту вызвал коллапс

Управляющая аэропортом Стамбула компания IGA с 1 января 2020 года запретила встречать туристов на выходе из зоны таможенного контроля, что привело к коллапсу в зоне встречи. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В частности, теперь представители турбизнеса не могут использовать таблички с фамилиями туристов или названием своих компаний. В зоне встречи могут находиться только друзья и родственники прибывающих — они и могут держать надписи, передает lenta.ru.

Отмечается, что за нарушение правила туроператоры должны будут выплачивать штраф в размере 48 евро. АТОР сообщает, что в аэропорту Стамбула выделили отдельный зал для путешественников. Чтобы попасть туда, туроператоры должны приобрести пропуск IGA PASS и заплатить четыре евро (без учета налогов) за каждого туриста. Однако и там компании не могут пользоваться табличками с названиями туркомпаний и именами пассажиров.
АТОР указывает, что из-за этого сбор туристов в аэропорту теперь занимает как минимум полтора часа. «В итоге туристы разбредаются по аэропорту, нервничают, и когда, наконец, встречаются с сотрудниками DMC-компаний, то ругаются и жалуются», — сообщается на сайте. Кроме того, в Ассоциации турецких туристических агентств (TÜRSAB) такой запрет назвали «ударом по въездному туризму в Турцию». Пока что профильное турецкое министерство не отреагировало на просьбы туроператоров изменить положение.

В начале декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении в стране «налога на проживание». Документ, который предусматривает введение двухпроцентного налога на проживание в отелях, вступит в силу 1 апреля 2020 года. Отмечается, что он будет направлен не на туристов, а на все объекты размещения, включая отели на курортах.

lenta.ru
  • Сегодня, 17:57
  • DTV
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