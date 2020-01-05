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Xiaomi рассказала о своих планах в случае ввода санкций со стороны США

Xiaomi рассказала о своих планах в случае ввода санкций со стороны США

Продакт-менеджер Xiaomi Аби Го (Abi Go) рассказал журналистам, что компания будет делать, если окажется под санкциями США, как Huawei.

По его словам, Xiaomi уже готова к такому повороту событий. Компания инвестирует часть своих доходов в полупроводниковые компании, чтобы создать сеть, способную обеспечивать производство смартфонов без участия американцев, передает ferra.ru

Сейчас у Xiaomi, похоже, всё в порядке. Компания активно работает с Qualcomm и Google и не видит никакой «цепной реакции», которая могла бы последовать за баном Huawei.

В любом случае, если угроза возникнет, у Xiaomi есть план «Б». Тем не менее, компания считает, что её бизнес-стратегия не должна зависеть от решения политиков.

Напомним, в мае прошлого года министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный список», ограничив возможность производителя смартфонов сотрудничать с американскими компаниями.

ferra.ru
  • Сегодня, 07:02
  • DTV
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