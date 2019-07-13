Проект «Покупай Приднестровское!» в 2019 году был нацелен на расширение ассортимента местной продукции. В более чем 300 торговых точках, включая и крупные сети, появились ярлыки с логотипом акции и надписями «Покупай Приднестровское!», «Произведено в Приднестровье» и «Новинка 2019 года».
Такие указатели можно было увидеть не только в магазинах, но и на восьми выставках-ярмарках и двух фестивалях, проведённых Торгово-промышленной палатой (ТПП) в рамках проекта с мая по ноябрь прошлого года, передает novostipmr.com.
За это время 70 предприятий представили более 300 новых наименований продукции. Как отметили в ТПП, чаще ассортимент обновлялся у предприятий лёгкой промышленности (смена сезонных коллекций) и пищевой промышленности. Так, например, в 2019 году дюжину новых моделей обуви выпустила компания FLOTI, более 10 новых видов одежды на счету у швейной фабрики «Одема». Рекордсменом по количеству новинок стал Тираспольский хлебокомбинат, выпустив 20 наименований кондитерской и сдобной продукции.
«Задача, которую перед собой поставила ТПП ПМР, это привлечь внимание потребителей местной продукции к новым товарам, подчеркнуть важное качество производителей — клиентоориентированность и вовлечь как можно больше предприятий в программу импортозамещения», - отметили в Торгово-промышленной палате.
Напомним, что с 2019-го мероприятия проекта «Покупай Приднестровское!» включены в государственную целевую программу «Поддержка и развитие предпринимательства в Приднестровье на 2019-2021 годы» и план Стратегического развития ПМР на 2019-2026 годы.