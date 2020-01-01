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Молдавский мультфильм «ARIPI» появился в открытом доступе

Молдавский мультфильм «ARIPI» появился в открытом доступе

Все желающие могут посмотреть его на канале студии в Youtube или в социальных сетях.

«ARIPI» завершил свою фестивальную жизнь и теперь возвращается домой с целой коллекцией наград. Сразу после того, как в апреле 2019 состоялся премьерный показ, мультфильм отправился на международные кинофестивали в Америку, Канаду, Францию, Хорватию, Англию, Пуэрто-Рико, Румынию, Боснию и Герцеговину и др. Он получил 12 наград как лучший VR-проект, а также стал финалистом премии VR-AWARDS наравне с работами Walt Disney Animation Studios, Baobab Studios и Fable Studio, передает point.md.

По условиям многих фестивалей, в конкурсную программу могут попасть только работы, которые еще не были показаны в сети. Сейчас, когда «фестивальный год» завершился, студия готова показать свою работу всем, кто давно хотел ее посмотреть.

Зрителям мультфильм «ARIPI» будет доступен в форматах 2D и 360 Stereo.

Версию 360 Stereo можно посмотреть, надев бытовые очки виртуальной реальности. Мультфильм доступен для просмотра на Youtube-канале студии Simpals.

Напомним, мультфильм «ARIPI» — уникальный для Молдовы и всей Восточной Европы анимационный проект. Это первый мультфильм для виртуальной реальности (VR). Над его созданием Simpals Studio работала более 3 лет. В отличие от 3D-мультфильмов, VR-анимация позволяет ощутить эффект присутствия.

«ARIPI» — это история о простом молдавском космонавте, который в детстве мечтал летать. Прошло время, герой вырос и теперь работает на космической станции. Однажды небольшие неполадки приводят к тому, что станция терпит крушение. Чтобы спастись, герою придется вновь вспомнить свои детские мечты.

point.md
  • Сегодня, 11:40
  • DTV
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