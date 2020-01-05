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В WhatsApp появился "новогодний вирус"

В WhatsApp появился "новогодний вирус"

В WhatsApp появилась новая зараза, ее уже назвали «новогодним вирусом»
В популярном мессенджере WhatsApp появился так называемый «новогодний вирус». Злоумышленники действуют по банальной схеме, однако, учитывая праздничный период, она является довольно эффективной.

Речь идет о сообщениях, которые содержат ссылки на веб-страницы, зараженные вирусами. Открывая эти ссылки, вы можете поставить под угрозу свои личные данные, которые хранятся на компьютере или смартфоне. Ссылки обычно замаскированы под приветствие, на которое нужно нажать, чтобы прочитать его, сообщает ixbt.com.

В WhatsApp появилась новая зараза
Whatsapp является одним из самых популярных приложений для обмена сообщениями, поэтому многие попадаются на подобные уловки. В данной ситуации разработчики рекомендуют не переходить по ссылкам, полученным от неизвестных отправителей, которых лучше сразу блокировать.

Напомним, WhatsApp в настоящее время работает над новой функцией, которая позволит групповым сообщениям автоматически исчезать по истечении заданного времени.
ixbt.com
  • Сегодня, 11:51
  • DTV
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