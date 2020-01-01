Еще одно новое направление весной запустит Air Moldova
Flyone объявляет о запуске прямых рейсов Кишинев — Франкфурт-Хан — Кишинев и Кишинев-Тель-Авив (Бен-Гурион) -Кишинев, а Air Moldova будет выполнять рейсы Кишинев-Берлин (Шенефельд) -Кишинев, сообщает kp.md ссылаясь на IPN.
Рейсы во Франкфурт будут осуществляться с 6 апреля с частотой два раза в неделю, по понедельникам и средам и с июля три раза в неделю.
Начиная с 9 апреля, Flyone будет выполнять в четверг рейсы по маршруту Кишинев — Тель-Авив (Бен-Гурион) — Кишинев.
С 31 марта Air Moldova будет выполнять прямые рейсы из Кишинева в аэропорт Берлин-Шенефельд, два рейса в неделю, вторник и субботу. Третий рейс будет введен в период с 18 июня по 22 сентября.