Dnestr.TV

 
0

В Австралии пошёл дождь. Пожарные не сдерживают радости (ВИДЕО)

В Австралии пошёл дождь. Пожарные не сдерживают радости (ВИДЕО)

На Юге Австралии, где уже несколько месяцев продолжаются лесные пожары, пошел дождь. Люди радуются, выкладывают фото и видео в соцсети и надеются, что природа поможет бороться со стихией.

Масштабные пожары, площадь которых уже превысила 5 тысяч гектар, уничтожают Австралию. Жаркая сухая погода мешала спасателям бороться со стихией. В воскресенье вечером, 5 января, люди начали публиковать фото и видео с сообщением: "В Австралии дождь!", передает strana.ua

Дождь не везде и не такой мощный, как хотелось бы. Но то, что он есть - уже вселяет надежду, что масштабные пожары можно будет преодолеть.

В Австралии пошёл дождь. Пожарные не сдерживают радости (ВИДЕО)

Местные пожарные выкладывают фото и видео того, как они борятся со стихией. На борьбу с огнем пущены все силы страны.



Ранее "Страна" писала, что появились фото смертоносных пожаров в Австралии, в которых погибли 500 миллионов животных.

strana.ua
  • Сегодня, 08:51
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • К юбилею Бендерской школы борьбы им. Баданова провели п ...
  • Открытое первенство по Джиу-джитсу
  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Одуванчик. В память о жертвах домашнего насилия
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • К юбилею Бендерской школы борьбы им. Баданова провели п ...
  • Открытое первенство по Джиу-джитсу
  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Одуванчик. В память о жертвах домашнего насилия
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна