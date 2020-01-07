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Православные христиане встречают Рождество Христово

Православные христиане встречают Рождество Христово

Православные верующие отмечают во вторник самый значимый после Пасхи христианский праздник — Рождество Христово.
Праздник Рождества по учению церкви символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Иисуса Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением прародителей. Появление в мире Спасителя христиане считают центральным событием всей человеческой истории.

Празднование Рождества
Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в царствование императора Августа в городе Вифлееме. Август повелел сделать всенародную перепись по всей Римской империи, к которой относилась тогда и Палестина. Праведный Иосиф Обручник и Божия Матерь, происходившие от рода Давидова, отправились для этого в Вифлеем ("город Давида"), однако там все места в гостиницах были заняты. Иосиф и Мария смогли найти ночлег лишь в пещере, предназначенной для стойла скота. Когда они там расположились, Марии наступило время родить. Она спеленала Богомладенца и положила его в ясли — кормушку для скота.
Как повествует Евангелие, первыми рожденному Спасителю мира поклонились пастухи, сторожившие стадо неподалеку, и "волхвы" — древние мудрецы и звездочеты с Востока.
Начало празднования рождения Спасителя относится ко временам апостолов. В ночь на 7 января (по новому стилю) этот праздник вместе с Русской православной церковью встречают еще Иерусалимская, Сербская, Польская и Грузинская поместные церкви, а также афонские монастыри, многие католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. В православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество празднуют и по юлианскому, и по григорианскому календарю (25 декабря).
По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам.

Православные христиане встречают Рождество Христово

ria.ru
  • Сегодня, 09:08
  • DTV
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