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Десятки лебедей и диких уток остались зимовать на Днестре

Десятки лебедей и диких уток остались зимовать на Днестре

Теплые зимы продолжает преподносить сюрпризы жителям Молдовы. На севере страны, в Сороках, вопреки календарям можно наблюдать за лебедями и дикими утками.

Птицы не улетели в теплые края, а плавают в Днестре. Поверхность воды не скована льдом, так что пернатые чувствуют себя свободно и в безопасности. Более того, местные жители прикармливают птиц, а пограничники присматривают, чтобы поблизости не гуляли браконьеры, передает point.md.

Председатель ассоциации "Eco Sor" говорит, что лебеди не улетают с этого участка Днестра уже восемь лет, а год от года их количество растет. Главная опасность для лебедей и диких уток - резкое похолодание и сильные снегопады.

Десятки лебедей и диких уток остались зимовать на Днестре

Десятки лебедей и диких уток остались зимовать на Днестре

Десятки лебедей и диких уток остались зимовать на Днестре

point.md
  • Сегодня, 09:12
  • DTV
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