Теплые зимы продолжает преподносить сюрпризы жителям Молдовы. На севере страны, в Сороках, вопреки календарям можно наблюдать за лебедями и дикими утками.
Птицы не улетели в теплые края, а плавают в Днестре. Поверхность воды не скована льдом, так что пернатые чувствуют себя свободно и в безопасности. Более того, местные жители прикармливают птиц, а пограничники присматривают, чтобы поблизости не гуляли браконьеры, передает point.md.
Председатель ассоциации "Eco Sor" говорит, что лебеди не улетают с этого участка Днестра уже восемь лет, а год от года их количество растет. Главная опасность для лебедей и диких уток - резкое похолодание и сильные снегопады.