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Facebook разрабатывает собственную ОС, чтобы не зависеть от Google

Facebook разрабатывает собственную ОС, чтобы не зависеть от Google

Facebook не хочет, чтобы очки дополненной реальности или VR-гарнитура компании зависели от Google и ее операционной системы Android.

За разработку собственной ОС компании будет отвечать Марк Луковски, один из авторов Windows NT. Он построит оперционку для соцсети с нуля. Приложения Facebook для смартфонов не пострадают — они останутся доступными на Android, пишет TechCrunch, сообщает hightech.plus
«Мы очень хотим обеспечить себе место в будущем, — сказал вице-президент по аппаратному обеспечению Эндрю Босоуорт. — Мы думаем, что не можем доверять рынку или конкурентам в этом вопросе. И мы должны сделать это сами».

Собственная ОС даст Facebook больше свободы — компания сможет внедрять элементы социальной сети куда угодно в свои устройства. И тогда у конкурентов будет меньше рычагов давления на FB. Вспомнить хотя бы Тима Кука, главу Apple, который неоднократно обвинял Марка Цукерберга в нарушении приватности и сборе сведений о пользователях.

Реализация этого замысла — необходимая составляющая появления AR-очков.

Помимо создания ОС собственными силами Facebook рассматривает и другие варианты, например, партнерство с компаниями-разработчиками.

Команда разработчиков ОС разместится в новом офисе компании в Берлингейме, в паре десятком километров от штаб-квартиры. Места там хватит примерно для 4000 сотрудников. Переезд состоится во второй половине 2020. Возможно, намекнули в компании, там же откроется первая зона Facebook, свободная для посещений. Каждый желающий сможет прийти и поиграть с устройствами дополненной и виртуальной реальности — Oculus Quest, Facebook Portal и другими, которых еще нет.

hightech.plus
  • Сегодня, 09:17
  • DTV
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