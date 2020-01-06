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Экс-президент Украины отдыхает с семьёй в районе Сейшельских островов.

Экс-президент Украины отдыхает с семьёй в районе Сейшельских островов.

Яхта экс-президента Украины Петра Порошенко была замечена у острова Фрегат, на котором, по версии журнала Times, лучшие пляжи в мире.

Об этом в своём телеграм-канале сообщил известный юрист Андрей Портнов, передает life.ru

— Друзья, информирую, что главный государственный и военный преступник периодически подходит на яхте к острову Фрегат Сейшельского архипелага. Остров известен как уединённый частный курорт. Журнал Times признал пляжи на Фрегате самыми лучшими в мире, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Пётр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований 3 января, так как улетел отдыхать в Катар вместе со своей семьёй. А уже оттуда он прибыл на Сейшельские острова.

Свой отпуск Порошенко, который проходит по делам о госизмене и отмывании преступных доходов, проводит на фешенебельной яхте KATINA. Судно ходит под флагом Маршалловых островов, а стоимость его аренды в этот сезон с учётом топлива составляет около 350–380 тысяч долларов в неделю.
life.ru
  • Сегодня, 09:18
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