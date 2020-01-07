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Как разбираются с использованными термометрами и лампами

Как разбираются с использованными термометрами и лампами

Служба экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР отчиталась о проведенных работах по обезвреживанию ртуть содержащих ламп, которые были собраны в бюджетных учреждениях.

В 2019 году Госслужбой экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровья было утилизировано почти 11 тысяч отработанных ртуть содержащих ламп и термометров, собранных в 36 бюджетных учреждениях.

"На их обезвреживание из экологического фонда было выделено около 55 тысяч приднестровских рублей ($3,4 тысячи), что на 16,4% больше по сравнению с 2018 годом", - сообщили в пресс-службе ведомства, передает sputnik.md
.
За 2013-2019 годы в Приднестровье было обезврежено больше 65 тысяч единиц ртуть содержащих отходов, на эти цели было выделено 286,7 тысячи приднестровских рублей ($17,8 тысяч).

"В 2020 году Госслужбой экологического контроля и охраны окружающей среды будет продолжена работа по исключению негативного воздействия на окружающую среду отходов потребления", - сообщили в ведомстве.

По всему приднестровскому региону действуют пункты приема, куда граждане могут сдавать отработанные люминесцентные и энергосберегающие лампы.
За нарушение правил обращения с ртуть содержащими отходами потребители несут административную ответственность: штраф для граждан составляет от 184 ($11,5) до 552 ($34) приднестровских рублей; для должностных лиц – от 552 до 920 рублей ($57); для индивидуальных предпринимателей – от 1840 ($114) до 3680($228,5) рублей.

sputnik.md
  • Сегодня, 08:51
  • DTV
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