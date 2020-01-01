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Назван самый привлекательный паспорт в мире

Назван самый привлекательный паспорт в мире

Швейцарская фирма Henley&Partners опубликовала рейтинг привлекательности паспортов, с его новой версией можно ознакомиться на сайте компании.

Индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии). Индекс паспортов является первым в истории международным рейтингом стран по свободе передвижения граждан, отражающим международные отношения и статус стран на мировой арене.

Возглавила рейтинг Япония, граждане которой могут посещать 191 государство. Следом идут Сингапур (190 стран), Германия и Южная Корея (обе — по 189).
Россия заняла в списке 51-е место, ее гражданство позволяет въехать в 118 стран без предварительного оформления визы. В соответствии с рейтингом, Молдова занимает 49-е место. Граждане Молдовы могут посещать без виз или с получением визы в упрощенном порядке по прибытии 120 стран.

Назван самый привлекательный паспорт в мире

С полной версией индекса вы можете ознакомится по ссылке

Изменения в странах, позволяющих получить европейское гражданство через инвестиции

Cтраны с программами получения гражданства через инвестиции продолжают укреплять свои позиции в индексе. Например, Мальта находится на 9-м месте с безвизовым доступом в 183 страны, Кипр – на 16-м месте (174 страны). Инвестиционная программа Мальты позволяет получить гражданство через 12-15 месяцев за инвестиции от 1 EUR млн. Аналогичная программа Кипра – через 6-9 месяцев за инвестиции от EUR 2,15 млн. Черногория остается на 46-м месте с показателем 124 безвизовых направлений. Минимальный размер инвестиций для получения паспорта страны – от EUR 350 тыс. Программа Республики Молдова, действие которой приостановлено до 24 февраля 2020 года, дает иностранцам возможность получить паспорт с безвизовым доступом в 120 стран

Назван самый привлекательный паспорт в мире
henleyglobal.com

  • Сегодня, 09:37
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