Швейцарская фирма Henley&Partners опубликовала рейтинг привлекательности паспортов, с его новой версией можно ознакомиться на сайте компании.
Индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии). Индекс паспортов является первым в истории международным рейтингом стран по свободе передвижения граждан, отражающим международные отношения и статус стран на мировой арене.
Возглавила рейтинг Япония, граждане которой могут посещать 191 государство. Следом идут Сингапур (190 стран), Германия и Южная Корея (обе — по 189). Россия заняла в списке 51-е место, ее гражданство позволяет въехать в 118 стран без предварительного оформления визы. В соответствии с рейтингом, Молдова занимает 49-е место. Граждане Молдовы могут посещать без виз или с получением визы в упрощенном порядке по прибытии 120 стран.
С полной версией индекса вы можете ознакомится по ссылке
Изменения в странах, позволяющих получить европейское гражданство через инвестиции
Cтраны с программами получения гражданства через инвестиции продолжают укреплять свои позиции в индексе. Например, Мальта находится на 9-м месте с безвизовым доступом в 183 страны, Кипр – на 16-м месте (174 страны). Инвестиционная программа Мальты позволяет получить гражданство через 12-15 месяцев за инвестиции от 1 EUR млн. Аналогичная программа Кипра – через 6-9 месяцев за инвестиции от EUR 2,15 млн. Черногория остается на 46-м месте с показателем 124 безвизовых направлений. Минимальный размер инвестиций для получения паспорта страны – от EUR 350 тыс. Программа Республики Молдова, действие которой приостановлено до 24 февраля 2020 года, дает иностранцам возможность получить паспорт с безвизовым доступом в 120 стран