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В Китае вспыхнул вирус неизвестного типа

В Китае вспыхнул вирус неизвестного типа

Похожий вирус в 2002-2003 годах убил свыше 800 человек по всему миру.
В конце декабря в городе Ухань провинции Хубэй зафиксирована вспышка пневмонии неизвестного происхождения. К 3 января было выявлено 44 случая, при этом 11 человек находились в тяжелом состоянии. И хотя ни источника заболевания, ни путей его распространения выявлено не было – более 160 человек, тесно контактировавших с больными, были взяты под наблюдение, сообщает nat-geo.ru.

Многие пациенты работали на местном рынке морепродуктов; сейчас он закрыт. Больные жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентгенография грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.

В Китае вспыхнул вирус неизвестного типа

В Гонконге новая форма пневмонии диагностирована у шести человек; все они незадолго до этого побывали в Ухане. На сегодняшний день число заболевших составило 59 человек, в тяжелом состоянии – пятеро. Заболевание уже вышло за рубеж: еще несколько пациентов ждут лечения в Сингапуре, среди них – 3-летняя девочка. В аэропортах Гонконга и Сингапура введены меры санитарного контроля: пассажиров из Уханя с повышенной температурой отправляют в карантин. Только в Гонконге выявлено 16 таких путешественников.

Возбудитель и причины появления вируса так и не установлены. К настоящему времени исключены грипп, птичий грипп, аденовирус, атипичная пневмония и другие известные заболевания дыхательных путей. Течение болезни напоминает тяжёлый острый респираторный синдром (SARS): атипичную пневмонию, получившую имя «пурпурная смерть». Вирус появился в Китае в 2002 году и регистрировался до июня 2003 года. За это время было отмечено 8437 случаев заболевания, из которых 813 закончились летальным исходом.

Всемирная организация здравоохранения следит за развитием вспышки заболевания в Китае, призвав уделить все силы на поиск возбудителя и путей борьбы с ним.
nat-geo.ru
  • Сегодня, 09:43
  • DTV
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