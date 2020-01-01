Европа хочет быть уверена, что их границу пересекают благополучные граждане, под жестким контролем Начиная с 2021 года в Евросоюзе начнёт действовать «Система авторизации въезда в Европу» (ETIAS), сообщает Mybusiness.md.
Объясняя необходимость её введения в 2016 году Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер сказал следующее: «Мы должны знать, кто пересекает наши границы. Так мы будем знать, кто едет в Европу еще до того, как они сюда приедут».
Стоимость услуг ETIAS составит семь евро для людей в возрасте от 18 до 70 лет, для остальных – бесплатно. Чтобы авторизоваться, нужно будет за 96 часов до выезда заполнить онлайн-анкету. В Ней будут вопросы о судимости, нарушениях в странах ЕС, пребывании в конкретных зонах ведения военных конфликтов и пр.
При представлении законопроекта в Брюсселе утверждали, что 95% заявителей будут получать положительный ответ автоматически, в течение нескольких минут после подачи заявки.
Ещё 3-4% будут одобрены после того, как их заявку рассмотрят служащие центрального европейского органа, который будет контролировать работу ETIAS.
В настоящее время существует 61 страна, которые не входят в ЕС, но их граждане свободны от необходимости получения виз, говорится на сайте schengenvisainfo.com. Гражданам этих стран разрешен въезд в страны Шенгенской зоны с деловой или туристической целью на срок до 90 дней. В течение этих 90 дней таким гражданам не разрешено работать или учиться, но они могут участвовать в деятельности, связанной с бизнесом и туризмом.
В число этих стран входят Республика Молдова, Украина, США, Израиль, Новая Зеландия и др.
До запуска системы к 2021 году, возможно, список стран будет расширен, но на данный момент все граждане упомянутых выше стран обязаны будут получить разрешение ETIAS перед въездом в любую страну ЕС.
Полученная авторизация будет действительна в течение трёх лет.