В первый день Нового года на свет появилось 9 малышей: четыре мальчика (Тирасполь, Григориополь, Рыбница) и пять девочек в Тирасполе, Бендерах, Слободзее и Рыбнице. Вчера, 7 января, в православный праздник Рождества Христова, население нашей республики увеличилось на семь мальчиков (Тирасполь, Бендеры, Дубоссары, Григориополь) и четыре девочки в столице и Слободзее.
Всего за время новогодних и рождественских каникул на свет появилось 63 ребенка, в аналогичный период прошлого года родилось 68 малышей.