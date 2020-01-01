В законодательство Приднестровской Молдавской Республики внесены изменения об альтернативной гражданской службе. Согласно им, альтернативная гражданская служба осуществляется индивидуально, а также в составе групп или формирований: в организациях Вооруженных сил ПМР, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала; в организациях здравоохранения, социального обеспечения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, подведомственных исполнительным органам государственной власти, в том числе государственным администрациям городов (районов), передает newspmr.com.
Альтернативная гражданская служба организуется в организациях и на должностях согласно Плану направления граждан на альтернативную гражданскую службу, которым военная служба по призыву заменена на альтернативную гражданскую службу, разрабатываемому и утверждаемому исполнительным органом государственной власти, уполномоченным Правительством ПМР на выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере социально-трудовых отношений.
При составлении Плана учитывается образование, специальность, квалификация граждан, подавших заявление о желании заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой, а также потребность организаций в трудовых ресурсах. В первую очередь рассматривается потребность в трудовых ресурсах Вооруженных сил ПМР, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала.
В организации альтернативной гражданской службы участвуют исполнительные органы государственной власти, определяемые Президентом ПМР, иные исполнительные органы государственной власти, в том числе государственные администрации городов (районов), подведомственные им организации.
Исполнительные органы государственной власти, в том числе государственные администрации городов (районов): представляют в специально уполномоченные исполнительные органы государственной власти предложения по Плану; ведут учет подведомственных им организаций, где предусмотрено прохождение альтернативной гражданской службы; направляют в специально уполномоченные исполнительные органы государственной власти необходимую информацию о гражданах, прибывших для прохождения альтернативной гражданской службы в подведомственные им организации; ведут учет граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу в подведомственных им организациях; обеспечивают в пределах своей компетенции соблюдение положений настоящего Закона, осуществляют меры по реализации прав граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, и их социальную защиту.
Данные изменения в приднестровском законодательстве вступили в законную силу с начала нового года.