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Миллионы людей с февраля не смогут использовать WhatsApp

Миллионы людей с февраля не смогут использовать WhatsApp

Разработчики WhatsApp приняли неоднозначное решение, из-за которого вскоре к мессенджеру потеряют доступ миллионы пользователей. Об этом сообщается на сайте поддержки.

Отмечается, что, начиная с 1 февраля 2020 года владельцы устройств под управлением iOS 8 и более ранних версий больше не смогут использовать сервис для общения. Пользователи не смогут войти в свою учетную запись или создать новую. На странице поддержки говорится: «Для наилучшего опыта мы рекомендуем использовать последнюю версию iOS, которая доступна для вашего устройства, передает iguides.ru.

Владельцы устройств под управление Android 2.3.7 (Gingerbread) или более ранних версий тоже не могут создавать новые учетные записи WhatsApp и заходить в старые. Начиная с 1 февраля 2020 года пользователям необходимо будет использовать устройства с Android 4.0 Ice Cream Sandwich на борту или более новой версией для того, чтобы использовать мессенджер. Что касается Windows Phone, то владельцы смартфонов с этой операционкой потеряли доступ к WhatsApp после 31 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что у мессенджера ежемесячная аудитория составляет 1,5 миллиарда активных пользователей. Поэтому потеря нескольких миллионов владельцев устройств с устаревшими операционными системами не сильно волнует Facebook, которой принадлежит WhatsApp. Компания Марка Цукерберга приобрела мессенджер в 2014 году за 21 миллиард долларов. Сумма выросла к моменту закрытия сделки в октябре того же года.

У тех, кто остался «за бортом» в результате обновленной политики есть возможность исправить ситуацию, обновив ОС на своем смартфоне. Что касается Windows Phone, то поезд этой операционки уже давно ушел в небытие. В противном случае никогда не поздно перейти на другой мессенджер.
iguides.ru
  • Сегодня, 08:45
  • DTV
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