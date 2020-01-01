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Молдова входит в топ лучших стран для винного туризма

Молдова входит в топ лучших стран для винного туризма

Республика Молдова вошла в число лучших стран для винного туризма на 2020 год. Опубликован рейтинг, составленный журналом winerist.com.

Наша страна вошла в топ-10 лучших мест в мире, которые обещают незабываемое путешествие с точки зрения винных туров, передает point.md ссылаясь на moldova9.com

Таким образом, Молдова находится в рейтинге рядом с Великобританией, городом Санта-Барбара (Калифорния), Франчакортой - местом, расположенным в часе езды от Милана, Долиной Ярра (Австралия), Бордо и Коньяк (Франция), Сицилией, Алентежу (Португалия), Западным Кейпом (ЮАР), Швейцарией.

Кроме того, специализированный журнал говорит о том, что в Молдове сочетаются великолепная архитектура, сельское очарование и живописные пейзажи, а также одна из самых интересных винных культур в Европе.

Point.md
  • Вчера, 19:54
  • DTV
  • Просмотров: 18
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