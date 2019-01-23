Европейский Футбольный Союз УЕФА подвёл итоги клубных команд в XXI столетии. Тираспольский «Шериф» попал в число команд, которые не проиграли ни одного матча за весь Чемпионат. Это случилось в сезоне 2006-2007, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
«Самую надёжную игру в обороне в XXI столетии продемонстрировал "Шериф" в сезоне 2006/07. Чемпион Молдовы под руководством Леонида Кучука пропустил в 36 матчах той кампании всего семь мячей – в среднем 0,19 гола за игру, или один мяч каждые 463 минуты. "Ливерпуль" пока пропустил 14 мячей в 20 матчах», – отмечается на сайте УЕФА, сообщает novostipmr.com.
Напомним, что ранее УЕФА опубликовал таблицу – рейтинг лучших футбольных клубов «Старого света» в Лиге чемпионов. В списке из 520 команд тираспольский «Шериф» занял 68 место.