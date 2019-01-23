Dnestr.TV

 
0

«Шериф» вошёл в список обладателей лучшей футбольной обороны в XXI веке

«Шериф» вошёл в список обладателей лучшей футбольной обороны в XXI веке

Европейский Футбольный Союз УЕФА подвёл итоги клубных команд в XXI столетии. Тираспольский «Шериф» попал в число команд, которые не проиграли ни одного матча за весь Чемпионат. Это случилось в сезоне 2006-2007, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«Самую надёжную игру в обороне в XXI столетии продемонстрировал "Шериф" в сезоне 2006/07. Чемпион Молдовы под руководством Леонида Кучука пропустил в 36 матчах той кампании всего семь мячей – в среднем 0,19 гола за игру, или один мяч каждые 463 минуты. "Ливерпуль" пока пропустил 14 мячей в 20 матчах», – отмечается на сайте УЕФА, сообщает novostipmr.com.

Напомним, что ранее УЕФА опубликовал таблицу – рейтинг лучших футбольных клубов «Старого света» в Лиге чемпионов. В списке из 520 команд тираспольский «Шериф» занял 68 место.

novostipmr.com
  • Вчера, 19:57
  • DTV
  • Просмотров: 16
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • К юбилею Бендерской школы борьбы им. Баданова провели п ...
  • Открытое первенство по Джиу-джитсу
  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Одуванчик. В память о жертвах домашнего насилия
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • К юбилею Бендерской школы борьбы им. Баданова провели п ...
  • Открытое первенство по Джиу-джитсу
  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Одуванчик. В память о жертвах домашнего насилия
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна