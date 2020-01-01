Игорь Додон рассказал о приоритетных действиях высшего руководства страны в 2020 году. Глава государства заявил, что есть 8 приоритетных действий, однако помимо них будет много других инициатив. Он перечислил действия в интервью для tribuna.md, передает noi.md. Додон объяснил причину роста цен на междугородний транспорт
«1. Следующий год мы начнем с важных инфраструктурных проектов, построим новые дороги, Молдова станет строительной площадкой, где днем и ночью будет идти работа над модернизацией страны.
2. Сокращение бремени, налагаемого на граждан в соответствии с Законом о миллиарде, станет для меня приоритетом в ближайшие месяцы. Мы уже разработали соответствующий законопроект, который будет представлен по инициативе президента.
3. В то же время на переднем крае будут социальные проекты для людей, мы говорим о зарплатах, пенсиях, социальной помощи и других приоритетных вещах для граждан. Я буду посещать каждый район Республики Молдова до середины следующего года, чтобы продолжить диалог с нашими гражданами, диалог, вдохновивший некоторые важные инициативы, некоторые из них, в том числе касающиеся модернизации села, я объявлю на следующей неделе.
4. Поддержка реального сектора экономики, бизнесменов, которые инвестируют и создают рабочие места в Республике Молдова, также будет в повестке дня президента. В этом смысле путем президентской инициативы мы намерены уменьшить давление на бизнес, исключив право на рейды и злоупотребления со стороны структур Министерства внутренних дел, которые часто дублируют контроль со стороны налоговых органов. Мы также внесем поправки в Закон о внутренней торговле, чтобы создать благоприятные условия для отечественных производителей, в том числе в крупных торговых сетях.
5. Мы запустим промышленные платформы во всех районных центрах страны, и для каждого из них мы будем искать как минимум одного стратегического инвестора. Это привлечет деньги в районы, создаст рабочие места, поможет развить населенные пункты.
6. Еще одна вещь, которой я буду заниматься в приоритетном порядке, – это повышение безопасности граждан, в том числе их личной безопасности, безопасности труда, улучшения условий для спокойной жизни, потому что для каждого из нас, в первую очередь, это важно. Мы должны чувствовать себя защищенными государственными учреждениями.
7. Борьба с крупной и мелкой коррупцией, привлечение к ответственности тех, кто причинил ущерб государству, является приоритетом для президента страны. Граждане ожидают конкретных результатов в этом отношении и получат их в ближайшие месяцы. Новое руководство прокуратуры, реформированная система правосудия обеспечат достижение этой цели. Я также буду следить за окончательным уничтожением созданных прежним режимом мошеннических схем, которые негативно сказываются на экономике, ведут к неоправданному росту цен и тарифов.
8. Сбалансированная внешняя политика, проводимая в интересах граждан в том числе в ходе нескольких официальных визитов президента в Российскую Федерацию, ЕС, США, Китай. Мы будем стремиться углубить диалог на высоком уровне с нашими соседями – Румынией и Украиной. Все эти и другие действия, которые мы планируем, сделают 2020 год годом реконструкции нашей страны, годом, в котором действительно начнутся долгожданные перемены для граждан, годом, когда мы все объединимся вокруг нашей единственной цели – модернизировать страну и повысить благосостояние населения. Это наша цель», – заявил Игорь Додон.