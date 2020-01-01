Спецпредставителем Действующего председателя ОБСЕ по молдо-приднестровскому урегулированию назначен австрийский дипломат Томас Майер-Хартинг. Об этом говорится на официальном сайте организации. Майер-Хартинг сменил на этом посту экс-главу МИД Италии Франко Фраттини, передает novostipmr.com.
Ранее Майер-Хартинг представлял ЕС в формате «5+2» (Приднестровье и Молдова – стороны; Россия, Украина, ОБСЕ – посредники; ЕС и США – наблюдатели). В 2017 году в составе делегации ЕС австрийский дипломат встречался с Президентом ПМР Вадимом Красносельским и министром иностранных дел ПМР Виталием Игнатьевым.
С 1 января 2020 года председательство в ОБСЕ перешло от Словакии к Албании.