Facebook не будет санкционировать политические публикации, содержащие ложную информацию, и не будет ограничивать политический таргетинг сообщений, несмотря на публичные призывы принять значительные ограничения на политическую рекламу в преддверии президентских выборов в США в этом году.
Однако объявленные изменения позволят пользователям контролировать рекламные сообщения, которые они получают, передает noi.md.
Пользователи смогут более тщательно контролировать содержание получаемых рекламных объявлений, но новые правила компании по-прежнему позволят политикам делать ложные заявления в своих оплачиваемых политических постах и сохранять мощные, но противоречивые инструменты направленности информации.
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг остается непреклонным в том, что компания не должна быть «арбитром истины»