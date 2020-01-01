Правительство внесло в Госдуму проект поправок к Административному кодексу, который устанавливает новые штрафы для автомобилистов за неоплаченный проезд по платным дорогам. Для водителей легковых машин штраф составит 2,5 тыс. руб., грузовиков и автобусов — 5,5 тыс. руб.
У водителей, однако, будет возможность погасить задолженность в течение 60 дней. Если проезд будет оплачен, штраф отменят, сообщает kommersant.ru.
Такая мера нужна для того, чтобы запустить на платных дорогах систему free-flow (свободный поток). При этой системе деньги со счета владельца машины списываются автоматически с помощью камер и бесконтактных транспондеров.