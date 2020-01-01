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Размер надбавок за стаж работы

Размер надбавок за стаж работы

С 1 апреля 2020 года вступают в силу изменения и дополнения в закон «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих». Документ устанавливает размер надбавок к должностному окладу (окладу денежного содержания) за стаж работы (выслугу лет) работникам бюджетной сферы, военнослужащим и лицам, приравненным к ним по условиям выплат денежного довольствия, государственным гражданским служащим, передает newspmr.com.

Размер надбавки за стаж работы в процентах к должностному окладу (окладу денежного содержания) при стаже работы (выслуге лет)

а) занимающим должность, квалификационными требованиями к которой установлено требование к наличию высшего или среднего профессионального образования при условии наличия у работника профильного образования:

От 3 до 5 лет – 5%
От 5 до 10 лет – 6%
От 10 до 15 лет – 7%
От 15 лет и выше – 8%

б) занимающим должность, квалификационными требованиями к которой установлено требование к наличию высшего или среднего профессионального образования при условии наличия у работника непрофильного образования:

От 3 до 5 лет – 3%
От 5 до 10 лет – 4%
От 10 до 15 лет – 5%
От 15 лет и выше – 6%

в) занимающим должность, квалификационными требованиями к которой не установлено требование к наличию высшего или среднего профессионального образования:

От 3 до 5 лет – 1%
От 5 до 10 лет – 2%
От 10 до 15 лет – 3%
От 15 лет и выше – 4%

Ринат Ветров, newspmr.com
  • Вчера, 19:06
  • DTV
  • Просмотров: 35
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