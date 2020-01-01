С 1 апреля 2020 года вступают в силу изменения и дополнения в закон «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих». Документ устанавливает размер надбавок к должностному окладу (окладу денежного содержания) за стаж работы (выслугу лет) работникам бюджетной сферы, военнослужащим и лицам, приравненным к ним по условиям выплат денежного довольствия, государственным гражданским служащим, передает newspmr.com.
Размер надбавки за стаж работы в процентах к должностному окладу (окладу денежного содержания) при стаже работы (выслуге лет)
а) занимающим должность, квалификационными требованиями к которой установлено требование к наличию высшего или среднего профессионального образования при условии наличия у работника профильного образования:
От 3 до 5 лет – 5% От 5 до 10 лет – 6% От 10 до 15 лет – 7% От 15 лет и выше – 8%
б) занимающим должность, квалификационными требованиями к которой установлено требование к наличию высшего или среднего профессионального образования при условии наличия у работника непрофильного образования:
От 3 до 5 лет – 3% От 5 до 10 лет – 4% От 10 до 15 лет – 5% От 15 лет и выше – 6%
в) занимающим должность, квалификационными требованиями к которой не установлено требование к наличию высшего или среднего профессионального образования:
От 3 до 5 лет – 1% От 5 до 10 лет – 2% От 10 до 15 лет – 3% От 15 лет и выше – 4%