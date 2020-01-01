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Три приднестровских атлета получили лицензии на участие в Олимпиаде 2020

Три приднестровских атлета получили лицензии на участие в Олимпиаде 2020

В 2019 году три приднестровских спортсмена завоевали лицензии на участие в Олимпийских играх, которые пройдут в этом году в Токио.

Первым приднестровцем, получившим индивидуальное право на участие в Олимпиаде 2020, стала легкоатлетка Лилия Фиськович. Олимпийский норматив она выполнила на одном из самых престижных и массовых в мире – «Лондонском марафоне». Дистанцию Фиськович преодолела за 2 часа 27 мин. и 26 сек., тем самым она обновила национальный рекорд Молдавии в марафонском беге, сообщает novostipmr.com.

Лилия Фиськович является мастером спорта международного класса по лёгкой атлетике. Входит в десятку лучших европейских марафонцев среди женщин. В карьере легкоатлетки уже есть одна Олимпиада. В 2016 году Лилия Фиськович выступала в Рио-де-Жанейро, где стала 27-й в марафоне.

На водной дорожке в Токио выступит ещё одна приднестровская спортсменка – Татьяна Салкуцан. Свою индивидуальную олимпийскую лицензию она получила на Чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее. Там спортсменка выступила на своей коронной дистанции – 200 метров на спине.

Напомним: в 2018 году Татьяна Салкуцан выиграла юношеские Олимпийские игры, которые проходили в Аргентине. Этот случай стал первым в истории, когда на высшую ступень пьедестала Олимпиады среди юношей поднялась воспитанница приднестровского спорта.

Ещё один воспитанник нашего спорта выиграл олимпийскую лицензию. Каноист Кирилл Шамшурин завоевал право на участие в Играх для сборной России. Олимпийский норматив он выполнил в двойке со своим напарником Ильёй Первухиным на дистанции 1 000 метров.

В сентябре 2019 Кирилл Шамшурин выступил на предолимпийском турнире в Токио. В каноэ-одиночке на дистанции 1 000 м он стал бронзовым призёром. Это можно считать сильной заявкой на хороший результат на Олимпийских играх в 2020 году.

На данный момент точно не известно, будет ли Россия участвовать в Олимпиаде под своим флагом. По словам Кирилла Шамшурина, пока нет судебного решения об отстранении сборной от Игр. Он отметил, что если Россию всё-таки не допустят к участию в Олимпиаде, то решения по спортсменам и лицензиям будут приниматься индивидуально.

Напомним: в декабре прошлого года исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранил Россию на 4 года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Причиной стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты исследований за 2012-2015 годы. В ходе расследования у экспертов появилась такая версия: в базу вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

Претензии ВАДА к российскому спорту прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Речь идёт о политизации этого вопроса для выдавливания России. Есть такой термин — недобросовестная конкуренция. И здесь уже идёт борьба без правил, а может быть, уже даже война», - заявила она.

novostipmr.com
  • Вчера, 19:12
  • DTV
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