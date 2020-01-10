В американском штате Вермонт был зарегистрирован законопроект, который предусматривает запрет на использование мобильных телефонов для лиц в возрасте до 21 года.
Во вторник штат Вермонт представил законопроект сенатора-демократа Джона Роджерса (John Rodgers), который предусматривал запрет на использование телефонов по возрасту. Правительственный чиновник заявил, что люди в возрасте до 21 года «недостаточно развиты», чтобы безопасно пользоваться мобильными телефонами, передает ixbt.com
Авторы законопроекта вспоминают автомобильные аварии и киберзапугивание среди подростков. Мобильный телефон, как утверждает, является одной из главных причин подростковой смертности в США. Смартфоны все чаще используются подростками для совершения запугивающих и угрожающих действий и, в результате, даже для провоцирования самоубийств.
Согласно законопроекту, лицо до 21 года, которое владеет мобильным телефоном, будет оштрафовано на 1000 долларов и наказано лишением свободы на срок до одного года. Авторы проекта также вспоминают, что до 21 года нельзя курить сигареты, употреблять алкоголь или иметь оружие. Мол, с этим все давно согласились, пора бы включить в список и смартфоны.
А теперь внимание, Джон Роджерс является убежденным сторонником второй поправки к Конституции США, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. Он подал законопроект с целью привлечь внимание общественности к теме возможного запрета «права Второй Поправки». Он хочет сказать, что смартфоны являются гораздо более опасными, чем оружие, хотя сам не верит, что за такой законопроект могут проголосовать. Что там, он и сам не собирается голосовать за него.