Приднестровское урегулирование останется в числе приоритетов председательства Албании в ОБСЕ. Об этом заявил в Вене 9 января действующий глава ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама.
Ссылаясь на Хельсинкский заключительный акт 1975 года, знаковый политически обязательный документ, подписанный государствами тогдашней Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (предшественник ОБСЕ), Рама заявил, что его страна напрямую воспользовалась принципами этого соглашения о мире и безопасности. По его словам, девиз председательства «Совместное выполнение наших обязательств» включает в себя три основных элемента, сообщает nokta.md
Усилия по урегулированию конфликтов, такие как усилия сопредседателей Минской группы по нагорно-карабахскому конфликту, Женевские международные дискуссии и связанные с ними механизмы, а также Приднестровский процесс урегулирования, также будут занимать важное место в повестке дня председательства, добавила Рама.
Он сказал, что Албания намерена использовать свой непосредственный опыт проведения полевой операции ОБСЕ, чтобы изучить, как максимально использовать свой потенциал. Председатель также будет содействовать повышению роли женщин в мире и безопасности, принимая к сведению 25-летие резолюции Совета Безопасности ООН 1325 «Женщины, мир и безопасность».
В соответствии со вторым приоритетом председателя, «используя наши достижения», председательство будет сосредоточено на повышении безопасности от современных угроз и вызовов, таких как стрелковое оружие и легкие вооружения, организованная преступность, торговля людьми, насильственный экстремизм, кибербезопасность и содействие свободе выражения мнений, и средств массовой информации, и борьба с насилием в отношении женщин.
В отношении третьего приоритета, «диалога», Рама указал на «неоспоримый всплеск преступлений на почве ненависти и разжигание ненависти во всем регионе ОБСЕ».
Он сказал, что содействие терпимости и недискриминации будет в центре внимания председательства, и на предстоящей конференции по борьбе с антисемитизмом в Тиране Албания поделится своим опытом религиозной гармонии.
«Мы будем стремиться использовать все инструменты ОБСЕ для достижения взаимопонимания в отношении сегодняшних вызовов безопасности, начиная со структурированного диалога и снижая риски с помощью наших мер укрепления доверия и безопасности», — сказал Рама. «Будет проведен диалог как по политическим вопросам, например по охране окружающей среды, так и по политическим вопросам, с другими организациями, такими как ООН, Европейский союз, а также с гражданским обществом и парламентской ассамблеей ОБСЕ. Наконец, поскольку многие наши проблемы и возможности возникают за пределами региона ОБСЕ, мы должны укрепить нашу платформу для диалога с азиатскими и средиземноморскими партнерами по сотрудничеству».
По словам Рамы, в число предстоящих направлений работы председателя будет входить обеспечение принятия государствами-участниками единого бюджета ОБСЕ и ведение переговоров о руководстве исполнительных структур ОБСЕ на период после 2020 года.