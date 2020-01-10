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В России появилась новая порода собак

В России появилась новая порода собак

В России появилась новая порода собак — карельская лайка. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты» со ссылкой на министерство природных ресурсов Карелии.

Порода была утверждена специальной комиссией на заседании Российской кинологической федерации.

Ранее по международным стандартам карельскую лайку называли финским шпицем. Специалисты настаивают, что несмотря на внешнюю схожесть, представители этих двух пород отличаются по ряду признаков.

Кинологи и охотоведы подчеркивают, что карельская лайка — охотничий пес, в то время как финский шпиц по характеру больше декоративный питомец. Отмечается, что на утверждение официального стандарта для новой породы эксперты потратили несколько лет.

Карельская лайка — некрупная собака с ярко-рыжим окрасом шерсти. Она ежедневно съедает около 300 граммов мяса, при этом отличается высокой активностью и выносливостью. С карельской лайкой охотятся на пушных зверей, косуль и птиц.

В декабре 2019 года немецкий шпиц был признан любимой породой собак у россиян. Второе место в рейтинге самых популярных собак заняла порода сибирский хаски, замкнул тройку лидеров йоркширский терьер.

lenta.ru
  • Вчера, 19:24
  • DTV
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