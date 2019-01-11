11 января отмечается День заповедников и национальных парков. Создание особо охраняемых природных территорий является традиционной и наиболее эффективной формой природоохранной деятельности.
Впервые День заповедников и национальных парков отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Сегодня его проведение поддерживают многие экологические организации и движения, передает novostipmr.com.
Дата 11 января была выбрана неслучайно. Именно в этот день на восточном склоне Баргузинского хребта в Бурятии был создан первый Российский заповедник. Его целью стало сохранение популяции баргузинского соболя и других животных на Байкале. В 1986 году решением ЮНЕСКО Баргузинскому заповеднику присвоен статус биосферного.
В Приднестровье насчитывается девять охраняемых территорий с редкими видами растений и животных. Это заповедники, заказники и ботанический сад. Они входят в перечень объектов природно-заповедного фонда.
Настоящей экологической жемчужиной является государственный заповедник «Ягорлык», расположенный в Дубоссарском районе. Его территория включает Ягорлыкскую заводь с приустьевой частью реки Ягорлык, примыкающие к ним урочища «Литвино», «Балта», а также частично урочище «Цыбулёвка». Охватывает заповедник и участок левого берега Дубоссарского водохранилища и нижнюю часть долины небольшой реки Сухой Ягорлык с русловым прудом с одноимённым урочищем «Сухой Ягорлык».
Площадь заповедника, обладающего статусом научного, достигает 1 044 га, а доля водной поверхности составляет более 20%. Вокруг установлена охранная зона с ограниченным режимом природопользования.
«Уникальность заповедника состоит в том, что на его территории исследуется возможность восстановления экосистем (растительного, животного мира и т. д.) после длительного антропогенного воздействия», – рассказала в интервью ИА «Новости Приднестровья» директор заповедника «Ягорлык» Татьяна Шарапановская.
Она также отметила, что в Ягорлыке создают благоприятные условия для воспроизводства редких и исчезающих видов животных и растений.
На данный момент на территории заповедника выявлен 101 вид редких растений, подлежащих государственной охране, из них 16 видов краснокнижных: это дрок четырёхгранный, наголоватка лавандолистная, тонконог молдавский, прострел крупный, несколько видов астрагалов и ковылей, дороникум венгерский, рябчик и другие.
«В прошлом году в Ягорлыке было обнаружено несколько новых видов растений. К ним относится катран татарский – довольно редкое растение, включённое в красные книги многих стран мира. Два новых вида растения лапчатка, а также несколько видов шиповника», – отметила руководитель.
Так как 20% территории Ягорлыка занимают водные ресурсы, одной из главных задач заповедника является сохранение в естественном состоянии природного комплекса акватории и береговой зоны Ягорлыкской заводи. Ихтиофауна представлена 33 видами рыбы, из которых 2 вида краснокнижные.
«В 2019 году удалось успешно провести нерестовую кампанию. Было восстановлено более 350 искусственных нерестовых гнёзд. В дальнейшем планируем проводить подобную работу более масштабно», – подчеркнула директор.
В настоящее время в Ягорлыкской заводи обитают такие виды рыб, как щука, тарань, плотва, жерех, лещ, белоглазка, краснопёрка, уклея, линь, карп, карась, толстолобики белый и пёстрый, белый амур, судак, окунь, ёрш и многие другие. Изредка встречается сом. Велика доля непромысловых рыб: рыба-игла, трёхиглая колюшка, горчак. В меньшем количестве встречается стерлядь и бестер.
На территории заповедника также обитают редкие животные. Например, выдра, дикая европейская кошка, барсук, куница лесная, хорь степной, суслик европейский. Из 40 видов – 10 относятся к редким, краснокнижным. Среди них ночница прудовая – небольшая летучая мышь, которая внесена в Красную книгу мира.
Ягорлык также ценен своими экосистемами, различными биотопами, к которым относятся околоводное пространство, болотистая местность, склоны, луговины, где произрастает порядка 900 видов местной флоры. Микофлора представлена более чем 100 видами грибов, 2 из которых – краснокнижные. Есть и большое количество насекомых, в том числе из Красной книги.
В заповеднике можно увидеть и птиц. Местная орнитофауна включает в себя 182 вида пернатых. К редким птицам относятся: чернозобая гагара, чёрный аист, скопа, осоед, орлан-белохвост, луговой лунь, серая неясыть, клёст-еловик, серый сорокопут, коростель, длиннохвостая синица, клинтух, кедровка, чёрный стриж, свиристель и другие.
Увидеть экологическую жемчужину Приднестровья может каждый желающий. Заповедник работает пять дней в неделю. Для школьников и студентов проводятся экскурсии. novostipmr.com