В период с 3 по 9 января на территории республики зарегистрировано 106 заявлений и сообщений о преступлениях. По 70 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, за отчётный период было зафиксировано одно убийство (раскрыто), 19 краж (шесть из них раскрыты по горячим следам), один угон транспортного средства (подозреваемый установлен). Выявлено и задокументировано два факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (оба раскрыты) и одно преступление в сфере экономики.
Сотрудниками органов внутренних дел разысканы пять человек, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями подразделений УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны семь госдолжников и один неплательщик алиментов.
Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел за минувшую неделю зафиксировано 766 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 24 водителя, которые находились за рулём в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Тирасполь выявлено семь нарушителей, в Григориопольском районе – четыре, в Бендерах, Слободзейском и Рыбницком районах – по три, в Каменском и Дубоссарском районах – по два.
С 3 по 9 января на территории республики зарегистрировано 11 возгораний. В результате пожаров четыре человека погибли, три – получили травмы. За нарушение правил пожарной безопасности составлено семь административных протоколов.