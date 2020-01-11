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Эксперты выявили, где в Европе самые высокие туристические налоги

Эксперты выявили, где в Европе самые высокие туристические налоги

Амстердам возглавил список европейских городов с самыми высокими туристическими налогами, сообщает АТОР.

С 1 января в Амстердаме к уже существующему налогу в размере семи процентов от стоимости проживания в отеле, добавился еще один туристический сбор – в размере трех евро за ночь. При ночевке в кемпинге с путешественника возьмут один евро, передает ria.ru

Для тех, кто пользуется сервисами по кратковременной аренде жилья, налог составляет 10 процентов от стоимости.

По словам городских чиновников, новые меры призваны "контролировать поток туристов". В настоящее время Амстердам принимает более 17 миллионов иностранных гостей в год.

Нидерландский Роттердам добавляет 6,5 процента к каждому счету за ночевку в отеле.

В Германии налог в размере 7,5 процента со стоимости номера за ночь взимают отели Дортмунда. Берлин, Бонн и Бремен облагают туристов налогом в пять процентов.

Чаще в Европе взимают турсбор по фиксированной ставке с человека за ночь. Самые высокие подобные налоги – в Италии. За ночевку в пятизвездочном отеле в Риме придется заплатить семь евро. В Милане, Флоренции и Неаполе за сутки проживания в "четверках" и "пятерках" ставка налога составит пять евро.

В Париже за ночевку в пятизвездочной гостинице попросят 3,75 евро налога, в Брюсселе – 4,24 евро. В Лионе и Марселе возьмут 3,30 евро. От 0,50 евро до 4 евро, в зависимости от категории отеля, возьмут с номера в гостиницах в Греции.

Самые низкие ставки туристического налога действуют на Мальте (0,50 евро) и в польском Гданьске (0,52 евро).

ria.ru
  • Сегодня, 10:19
  • DTV
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