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Трамп указал на необходимость налаживания торговых отношений с РФ
Президент США Дональд Трамп высказался о перспективах развития торговых отношений с Россией. Об этом он рассказал в интервью Fox News.
Американский лидер отметил, что необходимо налаживать отношения в сфере торговли с российскими представителями, передает gazeta.ru
«Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Думаю, мы можем. Думаю, поладить с Россией», — заключил Трамп.
gazeta.ru
- Сегодня, 10:33
- DTV
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