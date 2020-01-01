10 января исполнилось 25 лет со дня образования Государственной администрации города. По случаю юбилейной даты во Дворце детского и юношеского творчества состоялось торжественное собрание.
Сотрудников и ветеранов государственной администрации поздравил глава Бендер Роман Иванченко. В своем обращении градоначальник акцентировал внимание на основных достижениях города за 25-летнюю историю. Так, за четверть века в Бендерах была построена разветвлённая электротранспортная сеть. Ее развитие, к слову, продолжается и сегодня: за последние два года были введены в эксплуатацию два новых участка, обновляется подвижной состав, сообщается на сайте Госадминистрации г. Бендеры.
Большое внимание уделено сохранению историко-культурного наследия. На карте города появились новые памятники и достопримечательности, это Военно-исторический мемориальный комплекс на месте заброшенного кладбища. Рядом расположилась Триумфальная арка, а при въезде в город - стела «Город воинской славы».
«Не могу не упомянуть в череде и ту, что засияла яркими красками, став подлинной жемчужиной города и республики – Бендерскую крепость. Думаю, все помнят, как масштабно в 2018-м мы отмечали открытие Александро-Невского парка. А в прошлом году у подножия крепости появился и новый пляж», - сказал глава города.
Остановился Роман Иванченко и на преобразованиях последних лет.
«Вместе с республикой, в соответствии со Стратегией нашего государства, мы уделяем большое внимание спортивной сфере. Тому свидетельство – такие масштабные проекты, как открытие городского стадиона, реконструкция бассейна «Дельфин», гребной базы. Есть и менее затратные, но, тем не менее, важные шаги по популяризации спорта – это строящиеся спортплощадки по всему городу, новые футбольные поля», - отметил глава Бендер.
Город налаживает культурные, экономические и прочие связи, в том числе международные.
«Яркий пример - вхождение города Бендеры в Межгосударственный Союз городов-героев и городов воинской славы. Мы налаживаем отношения с российскими городами: Подольском, Белгородом, Северо-Восточным административным округом Москвы. Выстраиваем побратимские связи с Венгрией (город Хайдунанаш) и Италией (город Градара)», - рассказал градоначальник.
Ремонт объектов социальной инфраструктуры, инвестиции и новые производства, восстановление жилищно-коммунального хозяйства, реконструкция сетей жкх, обновление дорожного полотна, благоустройство парков и скверов, строительство детских площадок, открытие многоквартирного дома и центра для параспортсменов, масштабные культурно-массовые и спортивные мероприятия… Все это и многое другое, по словам главы, было сделано при непосредственном участии бендерчан – патриотов родного города.
«Каждый реализованный проект – это результат сложной, кропотливой работы госадминистрации, в целом, и каждого ее сотрудника, в частности. Это итог конструктивного сотрудничества с руководством республики, с высшими органами исполнительной и законодательной власти, институтами гражданского общества, экспертами, и, конечно, работы в тесном тандеме с городским Советом народных депутатов», - подчеркнул Роман Иванченко.
Глава Бендер тепло поблагодарил сотрудников госадминистрации за профессионализм, высокую ответственность за судьбу города и республики и стремление работать на благо родного приднестровского края.
Отдельные слова признательности Роман Иванченко выразил ветеранам - за тот вклад, что они внесли в развитие Бендер, и за передачу бесценного опыта молодым специалистам.
На торжественном вечере по случаю юбилея отличившимся работникам вручили государственные и правительственные награды, грамоты главы города. Ветеранам госадминистрации преподнесли памятные подарки. Городскими наградами за вклад в развитие города были отмечены почетные гости: I степени - Павел Максимович Цымай и Вячеслав Васильевич Когут, II степени - Владимир Иванович Харченко, III степени – Виктор Гаврилович Иванов.
С юбилеем сотрудников Государственной администрации поздравило и руководство городского Совета народных депутатов.
Председатель горсовета Юрий Кара отметил важность совместной работы депутатского корпуса и госадминистрации, которые, по его словам, на протяжении 25 лет решают городские проблемы, делают все, чтобы жизнь бендерчан была лучше, комфортнее, а Бендеры становились краше и благоустроееннее с каждым годом.
В этот день в зале ДДЮТ по случаю праздника для сотрудников госадминистрации был организован большой концерт, выступали артисты Управления культуры и солисты муниципального оркестра под руководством Лазаря Калоева.
Справочно
До 1995 года высшим органом государственной власти на территории города Бендеры являлся Совет народных депутатов и его исполнительный орган - Исполнительный комитет Совета народных депутатов города Бендеры.
5 ноября 1994 года Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики принят закон "Об органах местной власти и местного самоуправления и государственной администрации в ПМР", которым предусмотрено создание государственных администраций районов, городов, сёл. Таким образом, с 1 января 1995 года, Исполком Совета народных депутатов г. Бендеры преобразован в Государственную администрацию г. Бендеры.
Аппарат Государственной администрации города Бендеры функционирует в здании по ул. Ленина, 17. Официальный сайт Государственной администрации города Бендеры: www.bendery-ga.org
Государственная администрация г. Бендеры в своей деятельности руководствуется положениями закона Приднестровской Молдавской Республики "Об органах местной власти и местного самоуправления и государственной администрации в ПМР" и нормативно-правовой базой Приднестровской Молдавской Республики, регламентирующей порядок реализации полномочий, которыми она наделена.
В период с 1995 по 2020 гг. Государственную администрацию города Бендеры возглавляли восемь руководителей (Глав Государственной администрации).