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Республиканская стоматология в этом году примет в два раза больше льготников

Республиканская стоматология в этом году примет в два раза больше льготников

Благодаря расширению штата сотрудников в Республиканской стоматологической клинике объёмы оказываемой помощи для льготной категории граждан в 2020 году увеличатся в два раза. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в прошлом году услугой протезирования зубов воспользовались более 400 льготников, передает https://novostipmr.com.

Кроме того, в 2019 году в поликлинике появилось семь новых стоматологических установок, а также оборудование для зуботехнической лаборатории. Таким образом, сроки изготовления конструкций значительно сократились.

«Благодаря внедрению более современных манипуляций для лечения и протезирования зубов мы повысили уровень оказываемой стоматологической помощи. Это ощущают на себе не только те, кто оплачивает услуги наших специалистов, но и граждане льготных категорий», – отметил главный врач Республиканской стоматологии Сергей Романенко.

Также в 2019 году для льготников появилась альтернатива: вместо штампованной коронки со сроком гарантии до 12 месяцев пациенты могут выбрать литые конструкции со сроком гарантии 5 лет.

Правом на льготное зубопротезирование обладают участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий по защите ПМР, участники боевых действий в Афганистане, участники в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, инвалиды по состоянию здоровья и другие.

novostipmr.com
  • Сегодня, 18:38
  • DTV
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